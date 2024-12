França: ex-marido de Gisèle Pelicot elogia "coragem de ex-mulher", em julgamento sobre estupros coletivos

Dominique Pélicot, de 72 anos, principal réu nos estupros em série cometidos contra sua mulher, Gisèle Pélicot, pediu desculpas à sua família nesta segunda-feira (16), antes do veredicto que deve ser anunciado no final desta semana. O julgamento, que começou dia 2 de setembro, ocorre no Tribunal de Avignon, no sul da França.

Dominique Pélicot pode pegar 20 anos de prisão por ter estuprado e oferecido sua ex-mulher, que ele sedava com ansiolíticos, para homens desconhecidos recrutados na internet. "Gostaria de elogiar a coragem da minha ex-mulher", disse.

"Imploro a ela, e ao resto da minha família, que aceitem minhas desculpas", disse Dominique Pelicot. "Lamento o que fiz, fazendo as pessoas sofrerem por quatro anos (os fatos foram revelados em 2020). Peço perdão", repetiu.