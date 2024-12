Inquérito continua, ao contrário do que disse Bolsonaro sobre Braga Netto

A prisão é baseada em mais indícios. A PF apontou que o coronel Flávio Peregrino, ex-assessor de Braga Netto, tinha em sua mesa na sede do PL, em Brasília, um planejamento golpista dividido em seis etapas. Outro militar, o general Mario Fernandes, tinha um plano que colocava Braga Netto e o general Augusto Heleno na chefia de um "gabinete de crise". Além disso, Mauro Cid afirmou à PF que Braga Netto entregou dinheiro vivo aos militares que executariam o plano de matar autoridades, em dezembro de 2022.

A investigação ainda deve avançar sobre esses temas. O indiciamento feito pela PF não colocou Bolsonaro e os aliados como réus no STF. Isso só acontecerá se a PGR (Procuradoria-Geral da República) fizer uma acusação formal ao Supremo, decisão que não tem data para sair. Até lá, a PGR poderá reforçar uma eventual denúncia com novos elementos que a PF descobrir, mesmo que não tenham sido citados no indiciamento em novembro.

A defesa de Braga Netto afirma que "não houve qualquer obstrução às investigações". Em nota publicada no sábado (14), os advogados afirmam que só tomaram "conhecimento parcial" dos motivos que levaram à prisão do militar, mas que poderão comprovar que não houve obstrução à Justiça. Em outro comunicado, no último dia 7, a defesa afirmou que o general "não coordenou e não aprovou plano qualquer e nem forneceu recursos para tal".

O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia e significa que, segundo o seu entendimento, existem indícios de autoria ou participação nos crimes investigados. É possível que sejam requisitadas novas diligências e que sejam determinadas prisões. É comum, inclusive, que prisões cautelares sejam requeridas no momento em que a denúncia é oferecida

Antonio Pedro Melchior, do escritório Melchior Advogados