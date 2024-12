Acusada de atividade ilegal, Begoña Gómez, esposa do premiê da Espanha, presta depoimento

A associação "Hazte Oír" (em português, Faça-se ouvir), próxima da extrema direita, acusa Gómez de ter registrado em seu nome um "software" financiado por empresas privadas e destinado a um mestrado que coordenava no estabelecimento até o início do ano letivo de 2024.

A esposa de Pedro Sánchez também é acusada de assinar especificações técnicas sem possuir a qualificação exigida para tal.

Em entrevista ao jornal "El País", o advogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, explicou que sua cliente "não tinha nada a esconder". Segundo ele, Gomez não testemunhou antes porque faltava uma definição sobre o alvo da investigação. "Não houve nenhuma intervenção nos processos de licitação pública", disse Camacho.

A esposa do primeiro-ministro espanhol também negou os crimes de intrusão e apropriação indébita do software. "Ele assinou uma lista de prescrições técnicas seguindo as orientações da universidade. Mas não se apropriou de nenhuma marca", disse Antonio Camacho.

Outras denúncias e contexto político

Os processos contra Begoña Gómez não se restringem a essas acusações. Desde abril, ela enfrenta denúncias de corrupção e tráfico de influências feitas pelo sindicato "Manos Limpias" (Mãos Limpas), com apoio do partido de extrema direita Vox. No entanto, conforme publicado pelo jornal El País, o juiz responsável pelo caso ainda não encontrou provas concretas que sustentem essas alegações.