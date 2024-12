Espanha investiga Airbnb em repressão a aluguel para turismo

A investigação faz parte de uma repressão geral na Espanha sobre os aluguéis para turismo por meio de sites como Airbnb e Booking.com que, segundo muitos espanhóis, estão criando um excesso de turismo, prejudicando o estoque de moradias e tornando o aluguel inacessível para os moradores locais.

Desde o verão, um departamento do Ministério dos Direitos do Consumidor ordenou que a plataforma sob investigação removesse milhares de anúncios considerados "publicidade ilegal" sem licenças para uso turístico, informou um porta-voz do ministério.

Como os anúncios não foram removidos, foi iniciado um processo disciplinar, com a plataforma enfrentando uma possível multa de até 100.000 euros ou quatro a seis vezes o lucro obtido com a prática, informou o ministério.

Uma multa aplicada pelo ministério pode ser contestada no tribunal.

O Airbnb disse que sempre pede aos anfitriões que confirmem que tem permissão para alugar seus locais e que cumpre todas as regras locais. Segundo a empresa, o ministério não forneceu listas de acomodações que não estão em conformidade. O Airbnb afirmou que muitos proprietários não precisam de uma licença para alugar suas propriedades.

Outros países europeus, incluindo Itália e Croácia, também tomaram medidas para limitar o crescimento dos aluguéis turísticos.