Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é condenado por corrupção e terá que usar tornozeleira eletrônica

"As condenações e sentenças pronunciadas são finais", segundo o tribunal. Nicolas Sarkozy é o primeiro ex-presidente da Quinta República [que começou em 1958] a ser condenado à prisão. O ex-chefe de Estado rejeitou as acusações feitas contra ele em várias ocasiões.

"Como sempre fiz ao longo desses 12 longos anos de assédio legal, assumirei minhas responsabilidades e enfrentarei todas as consequências", declarou Sarkozy nas redes sociais após o anúncio. "Mas não estou preparado para aceitar a profunda injustiça cometida contra mim", completou.

A decisão do Tribunal de Cassação ocorre algumas semanas antes da abertura, em 6 de janeiro, de outro julgamento contra Sarkozy por suspeitas de financiamento pela Líbia de sua campanha presidencial de 2007. Na época, ele recebeu o ex-ditador Muammar Kadhafi em Paris.

O líder líbio chegou a instalar tendas nos jardins do palácio do Eliseu e seu "harém", com mulheres soldados que, em alguns casos, seriam apenas escravas sexuais do ditador.

"Estou acostumado com esse assédio há dez anos", diz o ex-presidente, que comemorará seu 70º aniversário em janeiro. Após sua derrota nas eleições presidenciais em 2012, "Sarko", como é chamado pelos franceses, jurou que sairia das capas dos jornais.

Mas seus problemas com a Justiça, e sua vida pessoal ao lado de sua esposa, a ex-modelo e cantora franco-italiana Carla Bruni, nunca permitiram que ele saísse dos holofotes.