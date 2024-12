Três crianças estão entre os 16 desaparecidos após queda da ponte no Tocantins

Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, foi resgatado com vida. Com uma fratura na perna, ele foi conduzido por testemunhas do acidente ao hospital de Estreito.

"As equipes de resgate seguem empenhadas nas buscas por desaparecidos", diz a PM. De acordo com a força policial, ao todo, dez veículos, entre carros, caminhões e motocicletas, foram atingidos pelo desabamento.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou, em publicação no X (antigo Twitter), que o comandante da Marina, Almirante Olsen, deu sinal verde para solicitação de equipe de mergulho para realizar buscas no local do colapso. "Os profissionais da Marinha estarão prontos para atuar já amanhã cedo (terça, 24). Seguiremos vigilantes e acompanhando todas as ações necessárias", escreveu.

Lista de desaparecidos

Andreia Maria de Sousa (não foi divulgada a idade)

Anselmo (não foi divulgado o sobrenome nem idade)