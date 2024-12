Nunes anuncia vice e ex-prefeito como secretários; veja quem foi definido

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta segunda (23) parte dos nomes do secretariado para seu segundo mandato, que começa em 1º de janeiro.

O que aconteceu

Nunes definiu os chefes para dez secretarias de sua gestão no próximo ano. Há dois novos nomes, ambos do PL, até agora: o de seu vice, Coronel Mello Araújo, na Secretaria de Projetos Estratégicos, e do ex-prefeito de Suzano (SP) Rodrigo Ashiuchi na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Os demais nomes já faziam parte da administração, e foram mantidos ou remanejados.

Veja os nomes anunciados até o momento: