Passeio por Madri mostra as tradições natalinas espanholas

O empresário também se diz impressionado positivamente. Por um lado, com a preparação que a cidade de Madri teve para as datas festivas e, por outro, com a hospitalidade dos espanhóis.

Já Taís demonstra o desejo de registrar as boas lembranças que está colecionando na decoração do ano que vem. Maravilhada com um mercadinho natalino onde comprou alguns souvenirs, ela espera que, no próximo natal, a árvore da família possa estar enfeitada com itens levados de Madri.

O mercadinho que a família conheceu foi o da Plaza Mayor, que representa uma das maiores tradições natalinas de Madri. Aberto, em 2024, desde o dia 28 de novembro até o dia 31 de dezembro, ele tem 104 bancas diferentes, chamadas aqui na Espanha de "casetas".

Tradição familiar

Essas "casetas" vendem, principalmente, artigos relacionados a presépios, enfeites natalinos e brinquedos, como conta Juan Carlos Martínez, autônomo e responsável por uma das lojas do mercadinho.

O negócio atravessa gerações. Passou da sua avó para o seu pai e, agora, é gerido por ele. Trabalhando desde os 14 anos no mercado, Juan Carlos já passou mais da metade da vida se dedicando a isso e, com o passar do tempo, viu muita coisa mudar. Ele destaca, por exemplo, uma transformação no público do mercadinho, que é cada vez mais formado por estrangeiros.