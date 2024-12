Curto-circuito que causou incêndio na Torre Eiffel em Paris foi controlado

O alarme de incêndio disparou na Torre Eiffel pouco antes das 11h da manhã desta terça-feira (24). O monumento foi rapidamente evacuado. O incidente foi provavelmente provocado por um curto-circuito em um dos elevadores. O monumento mais visitado do mundo deve ser reaberto ainda hoje em Paris.

De acordo com a empresa que administra o monumento, a Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE), o problema técnico ocorreu entre o segundo andar e o topo do edifício, fazendo com que o alarme de incêndio disparasse às 10h50. De acordo com os procedimentos de segurança atuais, o monumento foi rapidamente evacuado.

A Torre Eiffel foi imediatamente evacuada e a brigada de incêndio do local atuou rapidamente. "A SETE, seus agentes de manutenção elétrica e o operador do elevador estão agora investigando a causa do incidente", afirmou a empresa.