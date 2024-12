Para presidente do Azerbaijão, Rússia esconde causas do acidente de avião que caiu no Cazaquistão

De acordo com Aliyev, o avião, um Embraer 190 de fabricação brasileira, foi "danificado em território russo, perto da cidade de Grozny", capital da Chechênia, para onde se dirigia, vindo de Baku. O avião "quase perdeu o controle" devido a sistemas "militares de interferência eletrônica", explicou Aliyev em uma entrevista.

O presidente azerbaijano destacou a "culpa" da Rússia, que insistiu que "o avião foi atingido acidentalmente". Os depoimentos dos 29 sobreviventes do incidente e as imagens da cauda do avião, cheia de perfurações, reforçam a hipótese de um disparo da defesa antiaérea russa.

Diferentes versões

Aliyev que mantém boas relações com Moscou, lamentou que as autoridades e a imprensa russas tenham apresentado várias versões para tentar "abafar o caso". Duas delas é de que o acidente tenha sido causado por uma revoada de pássaros ou pela explosão de um cilindro de gás a bordo. "Infelizmente, durante os três primeiros dias após o acidente, não ouvimos nada além de teorias absurdas da parte da Rússia", disse.

Segundo Aliyev, a Rússia deve se desculpar, admitir sua responsabilidade, punir os culpados e indenizar o Azerbaijão e as vítimas do acidente. "Admitir a culpa, se desculpar a tempo com o Azerbaijão, que é considerado um país amigo, e informar o público a respeito são medidas que deveriam ter sido tomadas", acrescentou. Ele ressaltou que as desculpas já foram dadas "no sábado".

Brasileiros participam de investigação

De acordo com a Rússia, Grozny foi alvo de ataques de drones ucranianos no dia do acidente e a cidade estava envolta em uma espessa neblina, que impedia qualquer visibilidade acima de 500 metros de altitude.