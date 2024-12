Nova York: Mais de 1 milhão de pessoas são esperadas na Times Square para a virada do ano

Segundo o prefeito, o esquema de segurança contará com agentes fardados e à paisana, reforçando a presença policial em diversos pontos da cidade. "Teremos a onipresença dos policiais com uniforme azul, que sempre transmite segurança, mas também haverá muitos agentes em trajes civis. Isso inclui equipes do Departamento de Patrulha, do Departamento de Trânsito, dos Escritórios de Inteligência e Contrainteligência e da Divisão de Operações Especiais", detalhou.

A prefeitura divulgou um comunicado oficial nesta segunda-feira (30) destacando a relevância global da celebração de Ano Novo em Nova York. "Costuma-se dizer que os olhos do mundo estão voltados para Nova York, e não há momento em que isso seja mais verdadeiro do que na véspera de Ano Novo na Times Square", declarou Chauncey Parker, vice-prefeito de Segurança Pública.

Além do planejamento robusto, as autoridades também ressaltaram a importância da cooperação entre os visitantes e a polícia para manter a segurança e o espírito festivo do evento.

Os espectadores poderão acessar as áreas designadas a partir das 15 horas, pelo horário local. Todos passarão por uma triagem realizada por equipes de contraterrorismo, reforçando a segurança do evento. Uma vez dentro da área da celebração, não será permitido sair e retornar.

A noite de Ano Novo em Nova York promete ser fria e úmida. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, as temperaturas devem variar entre 2 e 10 graus Celsius, e há 100% de chance de chuva até a 1h da manhã, com possibilidade de precipitação intensa em alguns momentos.

Além de molhada, a celebração será sóbria, já que bebidas alcoólicas estão entre os itens proibidos. Mochilas, cadeiras, coolers, bolsas grandes, e até guarda-chuvas também estão na lista de restrições.