Espanhola morre ao ser atingida por elefante em santuário na Tailândia

Blanca era de Valladolid, na Espanha, e estudava direito e relações internacionais na Universidade de Navarra. O prefeito da cidade, Jesús Julio Carnero fez uma publicação no X lamentando a morte: "Minhas mais profundas condolências à família de Blanca Ojanguren", escreveu.

Na Tailândia, é comum que turistas participem de atividades como o banho dos elefantes. A ação é oferecida no país para pessoas de todas as idades, inclusive crianças. De acordo com o santuário, o objetivo das atividades é financiar os custos dos cuidados com o próprio animal.

Uma mulher e uma criança dão banho em um elefante na Tailândia Imagem: Reprodução/Facebook/Koh Yao Elephant Care

O UOL tenta contato com o santuário onde a jovem morreu para colher detalhes sobre a ocorrência e sobre o tratamento dos animais no local. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

A reportagem também entrou em contato com o Ministério de Relações Exteriores da Espanha, mas não obteve resposta.