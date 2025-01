Homem embriagado mata pelo menos 12 pessoas em cidade turística em Montenegro

Um homem armado e embriagado matou pelo menos 12 pessoas, incluindo duas crianças, na quarta-feira (1º), no sul de Montenegro, e em seguida tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Segundo a polícia, as vítimas foram assassinadas em diferentes locais de um vilarejo próximo à cidade de Cetinje.

O suspeito, identificado como "A. M., de 45 anos", fugiu após o ataque. Mas ao ser cercado pela polícia e receber a ordem de "entregar sua arma", disparou contra a própria cabeça, afirmou o chefe de polícia, Lazar Scepanovic, em uma coletiva de imprensa.

"Tentamos transportá-lo para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos", acrescentou. O incidente começou por volta das 17h30 pelo horário local (13h30 de Brasília).