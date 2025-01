Secretários paraquedistas de Nunes já ajudam Marçal e Gusttavo Lima

Deu a louca no RH de Ricardo Nunes. E olha que a prefeitura terá orçamento recorde este ano, de R$ 125 bilhões. E Totó Parente é o novo secretário de Cultura de São Paulo. Nunca ouviu falar?

É porque Totó foi vereador em Cuiabá entre 2000 e 2004, e secretário do ministro Geddel, da Integração Nacional, no governo Lula. Depois, assessor no governo Dilma. Continuou em Brasília, com Temer, na pasta do Turismo. Depois, secretário-adjunto de Comunicação do inesquecível governador do Rio Wilson Witzel, e trabalhou com Simone Tebet, no atual governo Lula. Como se fosse pouco, ainda foi assessor de campanha de Lindbergh Farias, o deputado federal que namora Gleisi Hoffmann, a presidente do PT. Ou seja, caiu de paraquedas em São Paulo. A mídia matogrossense celebrou mais a nomeação do conterrâneo do que a paulistana, que desconhece Totó.

Apesar do currículo vastamente generalista, o Forrest Gump do MDB não tem nenhuma passagem conhecida como produtor, administrador cultural, artista ou mecenas. Não deve saber a diferença entre a eternamente inacabada Vila Itororó e a semi-abandonada Casa Modernista. Será que sabe que a Virada Cultural de São Paulo é a mais cara do mundo, apesar de inócua e sem repercussão? Mal deve saber da pífia programação das salas de cinema dos CEUs na periferia de São Paulo ou do deserto que virou a "Praça das Artes". Como aceitou um cargo para o qual não está preparado, precisa aceitar bem o deboche.