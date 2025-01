Lula entrega na área social, mas tropeça na economia com brigas com mercado

As brigas de Lula com o mercado tampouco têm ajudado. Após a decisão de incluir a isenção do Imposto de Renda até R$ 5.000 no pacote fiscal —uma cobrança do setor financeiro a que Lula resistia a aderir—, o dólar bateu sucessivos recordes no final do ano, chegou a operar em R$ 6,30, o maior valor nominal da história, e começou 2025 acima dos R$ 6,15, o que deve impulsionar, entre outras coisas, a inflação. Também houve reflexo com o prometido corte de gastos, que veio mais tímido do que queriam os investidores.

Bons resultados econômico-sociais

O Planalto tem buscado ressaltar os dados positivos da equipe econômica. Em especial na área social, o governo tem conseguido entregar parte das promessas de Lula desde que assumiu, fato que ele atribui ao trabalho de Haddad, seu pupilo, com ajuda da ministra Simone Tebet, no Planejamento e Orçamento.

O desemprego está em taxas históricas baixas. No trimestre terminado em novembro, atingiu 6,1%, a menor taxa da série histórica iniciada em 2021—logo, menor taxa desde quando o PT ainda estava no poder, sob Dilma Rousseff. Mais do que isso, uma pesquisa da FGV revelou que 91% das vagas geradas entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram ocupadas por integrantes do Bolsa Família inscritos no CadÚnico —ou seja, parte da população com menor poder financeiro.

O governo também reduziu a extrema pobreza. Em um ano, 8,7 milhões de brasileiros saíram da pobreza, segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A população pobre caiu de 67,7 milhões para 59 milhões de 2022 para 2023. É o menor nível desde 2012.

A balança comercial brasileira fechou 2024 com superávit de US$ 74,6 bilhões. O número é considerado o segundo maior da série histórica (desde 1989), perdendo apenas para 2023, primeiro ano de Lula, quando o resultado positivo foi de US$ 98,9 bilhões, segundo o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).