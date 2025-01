Crise no Guarujá une deputados de PL a PSOL em críticas contra Sabesp

A Sabesp se tornou alvo de questionamentos tanto por parte de deputados do PL quanto do PSOL após a Prefeitura do Guarujá notificar a concessionária sobre a possibilidade de um vazamento na rede de esgoto ser responsável pelo aumento do número de casos de gastroenterocolite aguda no litoral de São Paulo. A empresa nega relação com o problema.

O que aconteceu

Deputado estadual do PL enviou ofício a secretaria estadual do Meio Ambiente. No texto, Tenente Coimbra (PL) pede que as condições ambientais e sanitárias do litoral sejam avaliadas pelo Estado e classifica como "inadmissível" o escoamento de esgoto clandestino para o mar do Guarujá, confirmado pela Sabesp.