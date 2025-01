Rússia inicia operação surpresa após contra-ataque ucraniano em Kursk pouco antes da posse de Trump

Moscou disse no domingo (5) que estava repelindo uma nova ofensiva ucraniana na região da fronteira russa de Kursk, onde as forças de Kiev já controlam várias centenas de quilômetros quadrados desde um ataque em agosto de 2024. O Kremlin anunciou a operação surpresa duas semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca. Trump pediu um cessar-fogo "imediato" e prometeu obter um acordo de paz para acabar com a "carnificina" quando tomasse posse, sem nunca detalhar seu plano.

A chegada ao cargo do "imprevisível" republicano em 20 de janeiro levou a Ucrânia a temer uma redução drástica no apoio dos EUA, por mais vital que seja para as forças ucranianas, e que o próximo presidente americano, que prometeu ser capaz de resolver o conflito "em 24 horas", forçará os ucranianos a fazer concessões ao presidente russo Vladimir Putin.

"Por volta das 9h (hora local), o inimigo lançou um contra-ataque para deter o avanço das tropas russas na área de Kursk", disse o Exército russo em um comunicado no domingo.