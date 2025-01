'Assunto não está encerrado', diz Macron sobre acordo UE-Mercosul em dia de protesto de agricultores

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu nesta segunda-feira (6) que "o assunto não está encerrado", referindo-se à conclusão do controverso acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. Agricultores franceses seguem determinados para impedir a vigência do texto e centenas deles prometeram mais uma paralisação de tratores nesta segunda-feira. A ministra francesa da Agricultura, Annie Genevard, pediu para não "bloquear Paris no primeiro dia de aula" após as férias de Natal.

"O assunto não está encerrado [...]. Continuaremos defendendo vigorosamente a consistência de nossos compromissos", disse Emmanuel Macron aos embaixadores franceses reunidos no Palácio do Eliseu nesta segunda-feira de volta às aulas na França, após as duas semanas de férias de fim de ano.

Agricultores franceses seguem irritados e determinados a impedir que a versão atual do acordo UE-Mersocul não entre em vigor. Eles prometeram mais uma paralisação no tráfego de veículos na capital para pressionar o governo a tomar medidas.