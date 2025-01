Prefeita de Bauru (SP) nomeia a mãe como secretária municipal

Nova secretária é pastora e fundadora de igreja. Em sua rede social, Lúcia se diz pastora e fundadora do Mipe (Ministério Produtores de Esperança). Em novembro de 2023, a prefeita chegou a lançar um livro na igreja da mãe, em um evento chamado de "encontro de amigas".

Ao UOL, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que a nomeação de Lúcia Rosim foi "baseada em critérios técnicos". "Com quase quatro anos à frente do Fundo Social de Solidariedade e mais de 15 anos de atuação em entidades sociais, além de formação em Gestão Pública, ela atende os requisitos necessários".

Gestão nega a possibilidade de a nomeação se enquadrar na lei do nepotismo. "Vale destacar que a Súmula Vinculante nº 13 [do STF], que proíbe o nepotismo, não se aplica a agentes políticos, como secretários municipais". Vedado pela Constituição Federal por contrariar os princípios de impessoalidade e moralidade, o nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes.

Suéllen tomou posse em seu segundo mandato em 1º de janeiro. Ela ganhou as eleições de 2024 em primeiro turno, com 53,73% dos votos, vencendo Chiara Ranieri (União), com 17,7%, e Dr. Raul (Podemos), com 15,85%.

A 330 quilômetros de São Paulo, Bauru tem quase 400 mil habitantes e é uma das principais cidades do interior.