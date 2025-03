Israel vai interromper eletricidade em Gaza; medida compromete fornecimento de água para 600 mil

De acordo com Netanyahu, Israel aceitou um compromisso americano que prevê a extensão dessa primeira fase durante o Ramadã e a Páscoa, ou seja, até meados de abril. Netanyahu censurou o Hamas por sua recusa a esse projeto e o ameaçou com "outras consequências" caso a discordância persistisse.

"Plano infernal"

A mídia israelense também informou que o sistema de pressão elaborado por Netanyahu, conhecido como "plano infernal", inclui o corte do fornecimento de eletricidade. O Hamas quer implementar os dois estágios restantes do acordo de trégua inicial intermediado pelo Catar com a ajuda dos Estados Unidos e do Egito.

Após o ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro, o então ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou em 9 de outubro que estava impondo "um cerco completo" a Gaza: "Sem eletricidade, sem água, sem gás".

Desde então, a situação humanitária para os 2,4 milhões de habitantes se deteriorou consideravelmente, de acordo com as ONGs no local.

A conexão com a usina de dessalinização foi cortada após 7 de outubro, antes de ser reconectada em julho de 2024. No entanto, a usina só conseguiu retomar as operações em dezembro, pois as linhas de energia estavam muito danificadas pela guerra para serem abastecidas novamente.