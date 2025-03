Macron afirma que não cabe à Rússia dizer se Ucrânia aceita ou não ajuda internacional em seu território

No dia seguinte, o presidente francês vai a Berlim, onde se reunirá com Olaf Scholz, atual chanceler alemão, e também poderá se encontrar com Friedrich Merz, que se prepara para se tornar o novo chefe do governo do país. Macron deve discutir sobre a ampliação do escudo nuclear francês para proteger outros países europeus, entre eles a Alemanha.

(Com AFP)