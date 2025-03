Com apoio do PT, deputado bolsonarista se reelege presidente da Alesp

Deputada criticou privatizações que tiveram aval da Alesp, citando a Sabesp e a PEC que flexibiliza gasto com educação em São Paulo. "A Alesp não pode ser uma forma de chancelar o projeto de avanço da extrema direita no estado de São Paulo. E é por isso que, hoje, o PSOL coloca a candidatura própria [...] Nós queremos muito que essa casa cumpra um papel independente."

Próximo a Bolsonaro, Gil Diniz (PL) afirmou que votará no presidente da Casa para governador futuramente. "Hoje, voto em André do Prado. Em um futuro não tão distante, para governador de São Paulo."

Em seu primeiro discurso como presidente reeleito, André do Prado agradeceu os parlamentares. "É uma honra muito grande estar sentado novamente na cadeira desta presidência após ter sido reeleito presidente desta Casa para mais dois anos. Sei que é uma responsabilidade muito grande que tenho, diante da confiança que cada um depositou e votou."

Ser reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo é uma grande responsabilidade. O parlamento é a base da democracia. Cabe a nós, representantes eleitos pelo povo, garantir seu pleno funcionamento, com transparência, independência e compromisso com interesses da nossa sociedade. Nos últimos dois anos, trabalhamos incansavelmente para que esta casa exercesse seu papel com protagonismo. Conduzimos votações fundamentais. Promovemos debates que impactaram diretamente a vida dos paulistas e fortalecemos o papel do poder legislativo no estado de São Paulo.

André do Prado, em discurso como presidente reeleito

Discurso teve citação a Dom Paulo Evaristo Arns, quinto arcebispo de São Paulo. "Aqui, lembro a célebre frase do saudoso cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns: 'Diálogo não leva a ter razão, mas haver razões'. Foi isso que fiz, e continuarei fazendo. Mantivemos um diálogo constante e construtivo com o poder executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.", afirmou André do Prado.

André do Prado também agradeceu Tarcísio e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. "Agradecer ao governador Tarcísio pelo respeito e reconhecimento desse parlamento. Ele não cansa de dizer da importância da Assembleia Legislativa, de todos os projetos que passaram aqui e foram aprovados. O governador tem agradecido o empenho da assembleia e todo seu grupo político por ter votado todas as suas pautas [...] Agradecer também ao meu partido e a Valdemar Costa Neto, presidente nacional do meu partido."