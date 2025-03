EUA: Onde está a oposição democrata frente ao rolo compressor Trump?

Os democratas parecem reduzidos a algum protesto, como durante a nomeação do governo, e a usar os tribunais para contestar os decretos de Trump. "Fazemos o que podemos com as ferramentas que temos. Mesmo que não possamos fazer muito, estamos tentando reagir à situação", enfatiza Amy Porter.

Desentendimentos sobre a melhor estratégia

A realidade é que os democratas estão divididos entre confrontar o novo presidente com táticas semelhantes e ficar em segundo plano, à espera de repercussões negativas das medidas da Casa Branca. Alguns, como James Carville argumentou em um artigo no New York Times em 25 de fevereiro, chegam a defender uma "retirada política estratégica" até que o governo Trump entre em colapso sob seu próprio peso.

Diante da falta de um líder para liderar a reação, e contando com o fato de que as políticas de Trump o tornarão rapidamente impopular, o veterano das campanhas de Bill Clinton recomenda "deitar e fingir-se de morto".

Uma amostra das divergências ocorreu no dia do discurso de Donald Trump no Congresso, em 4 de março: enquanto os militantes queriam um boicote, os líderes do partido pediram para que não se chamasse ainda mais atenção para a fala do presidente - o que não impediu alguns de segurar cartazes em sinal de oposição, enquanto outros protestaram em silêncio, permanecendo sentados.

O texano Al Green, 77 anos, foi escoltado para fora após interromper o discurso, alegando que "Trump não tinha um mandato!" - falas que alguns dos seus pares julgaram inapropriadas e ineficazes.