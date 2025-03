Incêndio em boate deixa dezenas de mortos e mais de 100 feridos da Macedônia do Norte

Vídeos publicados nas redes sociais confirmam a versão do ministro, mostrando o uso fogos de artifício na apresentação. Outras gravações divulgadas pela imprensa local mostram a fachada do edifício tomada pelas chamas.

Mandados de prisão

No início desta tarde, o Ministério do Interior da Macedônia do Norte anunciou ter emitido mandados de prisão contra quatro pessoas. Até o momento, outros detalhes da investigação sobre a tragédia não foram divulgados.

"No início, não acreditávamos que havia um incêndio", afirmou uma jovem que estava na Pulse no momento na tragédia. "De repente houve um imenso movimento de pânico entre as pessoas para tentar sair do clube", reiterou.

No total, 155 pessoas foram levadas a três hospitais da região. Entre os mortos, "35 foram identificados", a maioria adolescentes e jovens na faixa dos 20 anos, originários das cidades de Kocani e Stip.

Segundo as autoridades, os bombeiros conseguiram chegar rapidamente à boate e reanimar dezenas de vítimas no local. A maioria das pessoas retiradas da discoteca apresentavam queimaduras e intoxicação por monóxido de carbono, indicou a diretora do hospital de Skopje, Kristina Serafimovska.