O 'último ato' de Bolsonaro foi o fracasso de uma aposta

Pois bem, a aposta fracassou. Eu não quero afirmar que o ato fracassou. Não acho que tenha fracassado. Talvez qualquer outro nome da direita brasileira teria reunido 10 mil e não 18, 15 mil e não 30.

O problema é que o ato veio como uma aposta, e a aposta fracassou. A julgar pelo ato, a anistia definitivamente não é uma preocupação nacional popular, e não provoca engajamento.

Nitidamente, Bolsonaro não teve o apoio que esperava, e isto estava claro. Isto é diferente de dizer que Bolsonaro está acabado. Ele claramente é um líder político de extrema-direita popular.

Mas, se toda a narrativa sensacionalista criada entorno dos presos condenados pelo ataque no 8 de janeiro tinha a intenção de ser testada no ato deste domingo para demonstrar a força que Bolsonaro tem no jogo político, ela falhou desgraçadamente.

Em Copacabana, um ato sem energia, discursos distópicos que pareciam ter saídos de uma Marcha Para Jesus, um show de mais do mesmo, com a histeria de Malafaia de um lado, e o devaneio de Magno Malta do outro.

Já nesta segunda-feira, este ato será esquecido. Morrerá primeiro na memória popular, nos comentários do dia a dia. Morrerá depois nas redes sociais.