Trump sugere a divisão da Ucrânia e desafia a Justiça

Entre os mortos estão oito colaboradores da Al Khair Foundation, uma entidade de ajuda humanitária com sede em Londres. Eles estavam entre as nove pessoas mortas por um ataque aéreo em Beit Lahiya, no norte do território.

Outras quatro pessoas morreram em ataques separados. Mais dois homens foram assassinados no domingo.

Israel admitiu quase todas as ações, embora não tenha confirmado o número de vítimas. Segundo Israel, os alvos eram integrantes das alas armadas do Hamas e do grupo militante Jihad Islâmica.