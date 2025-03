Xenofobia aumenta em Portugal: casos visando brasileiros registraram alta de 20% em um ano

A falta de apoio é outra preocupação. "Como brasileira, muitas vezes me sinto acuada em denunciar. Deveria haver uma linha direta acessível para denúncias, prática e sem burocracia", afirma a empresária. A insegurança e o medo de represálias dificultam ainda mais essa ação. "Existem discursos institucionais que falam sobre combate à xenofobia, mas muitos brasileiros não sabem como buscar apoio ou sentem que as denúncias não geram mudança."

Ataque a advogada brasileira gera debate sobre xenofobia

A advogada brasileira Anna Luiza Pereira, que vive em Portugal desde 2020, relata a dificuldade que enfrentou ao tentar registrar uma denúncia de xenofobia nas redes sociais. "O policial na delegacia me disse que 'isso não daria em nada'. É muito difícil registrar crimes não visíveis, como agressões verbais. Aqui em Portugal, a legislação é um pouco mais fraca, o que torna o processo ainda mais complicado," conta.

O ataque contra a advogada ocorreu após a divulgação de uma entrevista no podcast "Papo com Fado", que tem como objetivo compartilhar as histórias de imigrantes brasileiros que residem em Portugal. "Na nossa última gravação, entrevistamos Larissa Abreu, que falou sobre sua experiência de maternidade e comparou as maternidades privadas em Portugal com as do Brasil. Ao comentarmos sobre isso, fizemos um corte do episódio e publicamos no Instagram. A partir dessa postagem, uma senhora desconhecida, cujo perfil se identifica como Glória Pires, começou a tecer comentários depreciativos", relata.

A advogada conta que os ataques foram agressivos e racistas. "Ela fez comentários considerados extremamente ofensivos, como 'vá pentear macacos' e 'volte para a sua terra'. Disse também que 'ninguém quer vocês aqui', acompanhada de uma série de posts que geraram uma discussão acalorada entre os usuários envolvidos na conversa", detalha.

Apesar da hostilidade, Anna também destaca que muitos portugueses se manifestaram em defesa dos brasileiros, expressando seu descontentamento com as atitudes xenofóbicas. "Foi uma situação muito complicada, pois fomos extremamente agredidos. Além disso, essa senhora já vinha fazendo comentários xenofóbicos em minhas publicações pessoais sobre imigração há mais de seis meses, evidenciando um padrão de comportamento problemático."