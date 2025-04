Após impeachment de presidente, manifestantes sul-coreanos temem aproximação com Coreia do Norte

Milhares de pessoas foram às ruas de Seul neste sábado (5) para protestar contra o impeachment, formalizado na véspera, do ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. O mandatário foi afastado do cargo depois de uma tentativa frustrada de impor a lei marcial no país, no início de dezembro.

Os oito juízes do Tribunal Constitucional aprovaram por unanimidade, na sexta-feira, o pedido de impeachment que passou no Parlamento em 14 de dezembro. A sentença também resultou na convocação de eleições presidenciais antecipadas dentro de 60 dias.

A Corte considerou que as ações de Yoon "violaram os princípios fundamentais do Estado de Direito e da governança democrática". A decisão provocou comemorações em frente ao tribunal.