Daniel Noboa é reeleito no Equador, mas adversária não reconhece derrota e pede recontagem dos votos

"Esta vitória foi histórica. Uma vitória por mais de dez pontos, uma vitória de mais de um milhão de votos, da qual não resta nenhuma dúvida de quem é o ganhador", comemorou.

Daniel Noboa é um jovem empresário de 37 anos, que chegou ao poder em 2023, com apenas 35 anos. A vitória dele foi muito mais pela rejeição dos equatorianos à volta do "Correísmo" ao poder do que por mérito do então desconhecido estreante.

Daniel é herdeiro de Álvaro Noboa, o homem mais rico do Equador, que construiu sua fortuna a partir do comércio de bananas. O pai tentou cinco vezes ser eleito presidente, mas fracassou. O filho conseguiu nas duas vezes que tentou.

Noboa é um aliado do presidente norte-americano, Donald Trump, com quem esteve no final do mês passado.

Desafios no novo mandato

O presidente reeleito quer reformar a Constituição do Equador para tornar juridicamente constitucionais as medidas linha-dura de combate ao crime organizado e para dar um viés liberal ao texto, aprovado durante a Presidência de Rafael Correa, com forte peso do Estado.