Comando Vermelho se consolida como maior facção criminosa da Amazônia

Na última década, a Amazônia virou cenário de disputa sangrenta entre facções criminosas pelo controle de grandes partes do seu território, principalmente nas zonas de fronteira.



Além das mortes e de subjugar populações ribeirinhas e indígenas, o avanço do crime organizado se tornou um risco para a própria floresta. É o que mostra o relatório "Cartografias da Violência na Amazônia", do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E quem está mais ganhando com isso é o Comando Vermelho.

O CV (Comando Vermelho), cuja origem é o Rio de Janeiro, conquistou o monopólio do crime em 130 municípios amazônicos, contra 28 dominados pelo PCC, seu principal rival. Fez isso usando as próprias armas ou se aliando a facções locais.