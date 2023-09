Aras interveio diretamente em favor do presidente da Câmara: proferiu uma ordem para retirar da competência de Manoel um inquérito civil aberto contra Lira sobre emendas parlamentares, mesmo sem a previsão de foro privilegiado por não se tratar de inquérito criminal, e também barrou a investigação na primeira instância contra o caso dos kits robótica, manifestando concordância com as teses apresentadas pela defesa de Arthur Lira.

As ações adotadas por Aras deram combustível ao processo movido no CNMP contra o procurador, em mais uma sinalização de que investigar poderosos pode resultar em punição ao investigador, e não ao investigado.

Em declarações públicas, Aras já disse que atuou para que o Ministério Público não "criminalizasse a política" durante sua gestão e negou uma redução nas investigações. Na sua sessão de despedida no STF, no último dia 21, ele disse que as apurações têm avançado "sem espetáculos midiáticos".

"No combate à macrocriminalidade, substituímos o modelo precário de força-tarefa por 27 Gaecos federais, atualmente conduzindo mais de 200 investigações complexas. Operações e apurações (que só na PGR envolveram cerca de 500 autoridades com prerrogativa de foro) avançaram sem espetáculos midiáticos, com respeito irrestrito ao devido processo legal, nele inseridos o juiz natural e imparcial, o contraditório, a ampla defesa, a segurança jurídica. Isso porque, se autoridades públicas não têm mais garantias, tampouco as têm menos do que qualquer cidadão, estando todos sob o pálio do Estado de Direito", afirmou.