PF vincula assessor de Zambelli a trama golpista com ataques às urnas

De acordo com os dados apurados, Jean Hernani Vilela foi o responsável por disponibilizar na internet um vídeo no qual um argentino que se apresenta como consultor político, Fernando Cerimedo, apresentava informações falsas sobre supostas vulnerabilidades dos modelos de urnas eletrônicas. Cerimedo também atuou, posteriormente, na campanha eleitoral do presidente argentino Javier Milei, também aliado de Bolsonaro.

O link do vídeo publicado na rede pelo assessor de Carla Zambelli foi disseminado entre bolsonaristas a partir do dia 4 de novembro, após a derrota de Bolsonaro, com o objetivo de desacreditar o resultado do pleito.

A investigação identificou que a gravação desse vídeo foi uma articulação dos bolsonaristas com o objetivo de desacreditar o resultado do pleito. De acordo com a PF, Hernani disponibilizou o vídeo em um sistema de compartilhamento de arquivos e o assessor do Palácio do Planalto Tércio Arnaud Tomaz, integrante do chamado "Gabinete do Ódio", foi responsável por disseminar o endereço para acesso.

A investigação obteve elementos de prova que demonstram a ação coordenada pelo grupo para utilizar influenciadores digitais, militares e o Partido Liberal para potencializar os ataques ao sistema eletrônico de votação, com o fim de criar o ambiente propício para a execução do Golpe de Estado

Relatório da Polícia Federal

Hernani já havia aparecido em uma investigação anterior sobre ataques às instituições democráticas. A PF suspeita que ele foi o responsável por pagamentos ao hacker Walter Delgatti Neto para a confecção de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes e para buscar fragilidades nos sistemas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele foi alvo de busca e apreensão nesse caso, que ainda está sob apuração.

A defesa de Zambelli afirmou, em nota do seu advogado Daniel Bialski, que Hernani só foi nomeado para trabalhar em seu gabinete a partir de 2023 e que, por isso, desconhece fatos ocorridos em 2022.