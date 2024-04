Nos EUA, Milei oferece a Musk ajuda em 'conflito' com Judiciário no Brasil

O governo do país vizinho informou que Milei visitou uma planta industrial da Tesla em Austin, no Texas, empresa que fabrica carros elétricos e pertence a Musk. Eles conversaram ainda sobre "a importância de eliminar as tarefas burocráticas" para investidores e o empresário se comprometeu a realizar em breve, na Argentina, "um grande evento para fomentar as ideias da liberdade".

"O presidente ratificou o papel dos empresários na sociedade", diz o texto divulgado na tarde de hoje. "O empresário, por sua vez, comprometeu-se com as ideias de liberdade e com os governos pró-mercado."

Ambos postaram fotos no X, a rede de Musk. Milei também republicou uma mensagem em que um usuário diz que Musk confirmou que estará na Argentina no segundo semestre para um seminário, entre outras.

Interesses comerciais e afinidades ideológicas

É a primeira vez que ambos se encontram pessoalmente desde que Milei foi eleito, no fim do ano passado. Mas eles já vinham trocando elogios e afagos pelas redes sociais.