Tesla e Starlink são foco de Milei em encontro com Musk nos EUA

O presidente argentino Javier Milei tem um encontro marcado com o bilionário Elon Musk, em uma fábrica da Tesla Giga, de propriedade do empresário, no Texas, no sábado (13). Em pauta estaria a entrada da Tesla na Argentina, responsável por carros elétricos, e a expansão da empresa de satélites Starlink, também do bilionário, que chegou aos céus argentinos em março, com o serviço de internet via satélite.

O presidente também foi homenageado pela Chabad Lubavitch - uma ala ortodoxa do judaísmo -, ontem (10), em Miami, por seu apoio ao governo de Israel, onde recebeu o título de Embaixador Internacional da Luz. Milei se encontrará hoje (11) com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Illan Goldfajn, e visitará o Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon

O encontro entre Milei e Musk acontece em um contexto de flertes virtuais entre as duas figuras e em meio ao conflito do bilionário com a suprema corte brasileira. Milei, fã de Trump e próximo da família Bolsonaro, não nega seu entusiasmo em ser recebido pelo empresário sul-africano, que nunca escondeu sua preferência por Milei durante a campanha eleitoral. Nas redes sociais, o encontro é tratado por Milei como o evento mais importante da sua agenda de viagem internacional, que começou nos Estados Unidos, ontem e terminará na Dinamarca, no dia 17.