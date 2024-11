Milei cancela aposentadoria de Cristina Kirchner: 'Manchou honra argentina'

A aposentadoria por privilégio é um benefício não contributivo concedido a ex-presidentes na Argentina. É destinado a honrar o mérito e o bom desempenho no cargo, mas foi revogado no caso de Kirchner devido à sua condenação.

Milei criticou os governos kirchneristas, responsabilizando-os pela crise econômica argentina. Ele frequentemente se refere aos mandatos de Néstor e Cristina Kirchner como parte da "casta política".

'Perseguição', diz Kirchner

Cristina Kirchner afirmou em nota que sua condenação é resultado de perseguição jurídica e midiática. Ela defende que nunca praticou administração fraudulenta durante seu mandato como presidente.

A ex-presidente disse que decisão mostra "o pequeno ditador" que sempre esteve dentro de Milei. "Você quer se associar com a máfia judicial para me perseguir também? Tanto medo você tem de mim? Te digo que o ditador Videla, sim, teve medo e muito. Mas você só me dá lástima e vergonha alheia", afirmou, em publicação no X.

Kirchner questionou se além de titular do poder executivo, Milei quer ser juiz. "O mal desempenho de um ex-presidente só pode ser julgado pelo Congresso Nacional por meio de um processo constitucional, durante o exercício do mandato", disse.