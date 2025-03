Marcos Pereira defende anistia e chama Malafaia de 'Rasputin Tupiniquim'

No último final de semana, o governador Tarcísio de Freitas (SP), principal nome do Republicanos, participou de um ato ao lado de Jair Bolsonaro, no qual defendeu o projeto da anistia. Há dois projetos em tramitação no Congresso: um na Câmara, de autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo (GO), e outro no Senado, proposto pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão, também do Republicanos.

Na ocasião, Bolsonaro disse que o PSD, de Gilberto Kassab, também irá se posicionar a favor do texto. Kassab articula o apoio de Bolsonaro à candidatura de Tarcísio à presidência da República, com o objetivo de ser o nome do grupo para o governo de São Paulo em 2026.

Guerra Santa

O deputado diz que "Malafaia é uma espécie de Rasputin Tupiniquim", que "chega a espumar pela boca nas suas manifestações cheias de cólera". "Ele precisa se acalmar e parar de induzir a guerra enquanto muitos, incluindo a mim mesmo, têm trabalhado pela pacificação", prosseguiu.

Malafaia disse, em vídeo nas redes sociais, que Marcos Pereira é uma "vergonha". À coluna, afirmou que Marcos Pereira é "o deputado da boquinha, onde tem governo ele está lá" e o chamou de "vendilhão".