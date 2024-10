Vereadores de Belém aprovam reajuste dos próprios salários em três minutos

Como a votação foi simbólica, quando basta que os vereadores fiquem parados para mostrar concordância, a oposição só se deu conta do que havia ocorrido quando a sessão foi encerrada e a pauta (com apenas um resumo) finalmente distribuída. Tudo ocorreu em três minutos.

"Vamos recorrer dessa decisão. Não defendemos privilégios. É um absurdo que os servidores municipais não recebam um salário mínimo como vencimento base, enquanto a próxima legislatura, e membros do poder executivo receberão reajuste salarial. Se não conseguirmos reverter essa situação judicialmente, o prefeito de Belém deve vetar essa medida inaceitável", disse a vereadora Silvia Letícia (PSOL).

O reajuste salarial de vereadores e prefeitos é sempre feito de uma legislatura para a outra. O atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), que não foi reeleito, é quem vai decidir se sanciona ou não o reajuste. Ele era o único prefeito do PSOL em capital. O partido não elegeu nenhum candidato no primeiro turno e tem em Guilherme Boulos, em São Paulo, sua única grande aposta no segundo turno.

O segundo turno em Belém é disputado entre os candidatos Delegado Éder Mauro (PL) e Igor Normando (MDB).

Os vereadores em Belém têm um dos mais altos salários pagos pelas Câmara em todo país, R$ 18,9 mil. O atual salário do prefeito é de R$ 25,3 mil. Dos 35 vereadores, 16 foram reeleitos. Além dos próprios salários e do prefeito, eles também reajustaram os vencimentos do vice-prefeito e dos secretários.

O UOL procurou o presidente da Câmara, reeleito para mais um mandato de vereador, mas ele não ligou de volta.