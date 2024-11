STM silencia sobre golpe e ministros apontam 'momento muito delicado'

O presidente do STM chegou à Corte por indicação de Dilma Rousseff em 2015. Ele foi piloto do avião presidencial dos governos Lula I e Lula II, e também do governo da petista. Em 2023, ao assumir a presidência da Corte, disse em discurso que o Brasil precisa de uma "firme reafirmação" da democracia e que esta é uma batalha a ser vencida "por todos".

"Reafirmamos nosso compromisso com a manutenção da hierarquia e da disciplina no seio das Forças Armadas", afirmou numa posse prestigiada com a presença de Lula.

A tradição na Corte que julga crimes militares é a de não punir. Dos militares envolvidos no golpe de 8 de Janeiro, apenas dois foram punidos por insubordinação, enquanto 1.430 civis foram presos.

Por ora, o inquérito do golpe está todo no Supremo, mas ninguém tem dúvidas de que há crimes militares envolvidos e o caso irá chegar ao STM.

O silêncio diante da revelação de que militares planejaram o assassinato do presidente, do vice e de um ministro do Supremo reforça o ditado de que quem cala, consente. Ou que a situação é mais delicada do que podemos enxergar.

Com vencimento de R$ 41.808,09, os ministros do STJ têm cargo vitalício. O mais antigo está na Corte há 23 anos.