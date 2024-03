General citado em caso Marielle será chefe do Estado-Maior com aval de Lula

O presidente Lula não fez objeções à lista apresentada nesta quinta-feira (28) pelo ministro da Defesa, José Múcio, com os escolhidos nas Forças Armadas para serem promovidos ou mudados de área.

Em reunião, que contou com a presença dos comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, o presidente quis se informar sobre alguns nomes e chegou a perguntar sobre o general Richard Nunes, futuro Chefe do Estado-Maior do Exército.

O nome de Richard apareceu no relatório da Polícia Federal do caso que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. Foi dele a responsabilidade pela nomeação do delegado Rivaldo Barbosa como chefe de Polícia Civil. Barbosa foi preso no último final de semana por suspeita de ter obstruído as investigações do caso Marielle entre março a dezembro de 2018.



Segundo apurou a coluna, o tom da reunião foi de tranquilidade e o ministro e o Comandante do Exército, general Tomás Paiva, disseram que Richard explicou suas motivações da época e que não teria nenhum envolvimento direto com o caso.