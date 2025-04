Espanhol é golpista e armou o próprio sequestro em SP, diz ex-namorada

O advogado Erich Luiz Amorim de Oliveira diz que tanto o PM quanto os dois policiais civis são inocentes. O defensor acrescentou que os investigadores vão se apresentar oportunamente à Corregedoria da corporação, e que o caso terá uma reviravolta.

No vídeo gravado, Gulistan apresenta outra versão. A garota, de nacionalidade paraguaia, afirma que no mês passado o ex-namorado passou a ser ameaçado de morte por um homem a quem ele devia US$ 200 mil, e que ela teria pedido ajuda ao policial civil Thiago Gouveia.

Segundo Gulistan, o espanhol continuava com muito medo. Ela, então, teria pedido ajuda ao amigo policial para ficar em um lugar seguro. Aristizábal teria concordado com o plano, e Thiago encontrou um sítio para o casal na região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

A mulher diz que, no local, o casal participou de churrasco com Thiago e os amigos dele. No dia seguinte, ela teria brigado com o companheiro porque não queria mais ficar fugindo. Na versão de Gulistan, o homem a machucou, deixando-a "muito assustada". Por isso, ela aproveitou quando o namorado dormiu bêbado para ir embora.

A jovem ressaltou que Aristizábal inventou o sequestro, nunca foi empresário, jamais teve dinheiro ou banco digital, e é golpista. Segundo a mulher, ele aplicou golpes em quatro países, e era ela quem pagava o aluguel do apartamento onde o casal vivia em São Paulo, além das contas pessoais dele.

Gulistan revelou ainda que conheceu o espanhol em outubro do ano passado no Paraguai, que ele tomou dinheiro de muitas pessoas lá, e por isso fugiu para o Brasil. O espanhol tem um histórico de prisões por fraudes no Equador e em território paraguaio, como mostrou reportagem do UOL ontem.