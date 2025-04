Polícia apura se namorada participou de sequestro de empresário espanhol

A Polícia Civil de São Paulo investiga se a namorada do empresário espanhol Rodrigo Perez Aristizábal, de 25 anos, participou de seu sequestro. Ele afirma ter sido sequestrado no começo da semana passada em um bairro da zona sul de São Paulo e escapado, no sábado, de um cativeiro localizado em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo.

O policial militar reformado Ronaldo da Cruz Batista, 51 anos, foi preso neste sábado (29) sob suspeita de sequestrar e manter por cinco dias Aristizábal no cativeiro.

Em seu depoimento à polícia, o empresário espanhol afirmou que saiu de seu apartamento no bairro do Ipiranga para jantar com sua namorada Gulistan Luana Bektas Lopez. Ela tem 21 anos de idade e é de nacionalidade paraguaia. Era por volta das 20h de terça-feira.