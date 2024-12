A economia real das periferias no Ano-Novo movimenta seu ecossistema

A chegada de um novo ano sempre vem acompanhada de festa, reflexão e recomeço. Nas periferias, esse período ganha ainda mais força: é a época em que o mercado interno volta a bombar, puxado pelas demandas que surgem junto com a virada do calendário. Seja na compra de material escolar para a garotada, nas pequenas reformas de casa, na compra de móveis e eletrodomésticos ou até nas viagens curtinhas para curtir o descanso, as comunidades mostram que estão prontas para movimentar a economia local.

Quando janeiro chega, muitas famílias usam o fim das festas de fim de ano para se organizar. Material escolar é prioridade: cadernos, livros, mochilas — tudo isso movimenta papelarias e comércios de bairro, além de vendedores que correm atrás para oferecer bons preços. Nessa hora, a proximidade faz diferença: poder comprar na lojinha da tia ou na banca da esquina, sem precisar sair do bairro, facilita muito e dá aquela força para o comércio local.

Reformas e construções também costumam acontecer no começo do ano. Com o décimo terceiro ainda fresco no bolso ou outros recursos extras, muita gente aproveita para dar aquela ajeitada na casa. Os pequenos comércios de material de construção vendem mais, pedreiros e marceneiros da própria região encontram mais trabalho e, assim, a renda circula dentro da comunidade.