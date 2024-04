STF fecha na cara de Bolsonaro porta do elevador da 1ª instância

A melhor hora para realizar uma mudança é antes que a mudança seja necessária. O Supremo Tribuna Federal formou maioria de seis votos para modificar as regras sobre o foro por prerrogativa de função, vulgarmente conhecido como foro privilegiado. A mudança vem bem e chega tarde.

É boa porque fecha uma fresta que ficou aberta em 2018. É tardia porque oferece material à maledicência bolsonarista. Num dos seus efeitos práticos, a alteração fecha na cara de Bolsonaro e do alto-comando do golpe a porta do elevador que conduz os processos criminais do Supremo para a primeira instância do Judiciário.

Há seis anos, ficara decidido que seriam julgados no Supremo apenas os crimes cometidos por políticos e altas autoridades no exercício do cargo e em razão do cargo. Agora, decide-se que os processos ficam na Corte mesmo depois do fim do mandato, em casos de renúncia ou troca de cargo.