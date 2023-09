Peritos da PF estiveram na agência para colher impressões digitais e outras provas, como fios de cabelos, para confrontá-las em banco de dados onde estão inseridos os perfis genéticos de assaltantes especializados em grandes roubos a agências bancárias, e assim poder identificar os autores do crime.

Outros roubos

Não é a primeira vez que um setor de penhor da CEF é atacado. Em 17 de outubro de 1998, assaltantes invadiram a agência da rua Augusta, no bairro paulistano dos Jardins. O zelador e o porteiro do prédio onde funcionava o banco foram rendidos.

O crime foi cometido pela quadrilha de José Carlos Rabelo, o Pateta. Ele é condenado a 106 anos por roubos, sequestros e associação criminosa e está preso ema penitenciária no interior paulista.

Era sábado. Funcionários de uma obra trabalhavam no prédio. Eles também foram dominados e obrigados a arrombar com as próprias ferramentas dezenas de cofres. Os ladrões levaram R$ 6 milhões em joias de 5 mil clientes. Dois irmãos de Pateta agiram com ele.

Um ano depois, em 24 de outubro de 1999, um domingo, Pateta coordenou roubo idêntico, dessa vez no setor de penhor da Caixa Econômica Federal de Santo André, no ABC. Foram levados de 450 clientes um lote de seis mil joias, avaliado em R$ 5 milhões.