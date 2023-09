O crime foi cometido pela quadrilha de José Carlos Rabelo, o Pateta. Ele é condenado a 106 anos por roubos, sequestros e associação criminosa e está preso ema pentienciária no interior paulista.

Era um sábado. Funcionários de uma obra trabalhavam no edifício. Eles também foram dominados e obrigados a arrombar com as próprias ferramentas dezenas de cofres. Os ladrões levaram R$ 6 milhões em joias de 5 mil clientes. Dois irmãos de Pateta agiram com ele.

Um ano depois, em 24 de outubro de 1999, um domingo, Pateta coordenou roubo idêntico, dessa vez no setor de penhor da Caixa Econômica Federal de Santo André, no ABC. Foram levados de 450 clientes um lote de seis mil joias, avaliado em R$ 5 milhões.

Para entrar no banco, os criminosos usaram uniforme igual aos utilizados por funcionários da empresa responsável pela segurança no local. Os ladrões alegaram que faziam uma ronda e queriam saber se estava tudo bem. Em seguida renderam quatro vigiantes.