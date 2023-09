Droga do PCC

O Gaeco e a Polícia Civil agora tentam apurar agora quem é o dono da droga. As autoridades sabem que integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior facção criminosa do Brasil, controla o tráfico de cocaína na região de fronteira com o Paraguai.

As autoridades investigam se os dois policiais acusados de envolvimento no transporte de mais de meia tonelada de cocaína estavam ou não a serviço da organização paulista, criada em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, no Vale do Paraíba (SP).

O Mato Grosso do Sul, depois de São Paulo, é um dos mais fortes redutos de faccionados do PCC. A região é considerada estratégica por ser rota da cocaína procedente da Bolívia. A droga comercializada é levada para portos brasileiros e depois exportada para a Europa.

Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), o tráfico de drogas é a principal e mais lucrativa atividade do PCC. O Gaeco paulista afirma que a facção criminosa arrecada, anualmente, em torno de R$ 4,5 bilhões apenas com o narcotráfico.