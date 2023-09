A mulher foi levada para um posto de saúde e examinada por uma médica. Nada de ilícito foi encontrado com ela. Os presos do PCC entenderam que a visitante sofreu constrangimento e revista vexatória, como informou esta coluna no último dia 5.

Prisioneiros do Pavilhão 1 passaram a pressionar Santos Filho e foram orientados a retornar às celas. Segundo a direção da unidade, os detentos não cumpriram a determinação, tentaram subverter a ordem e o o GIR (Grupo de Intervenção Rápida), a tropa de elite do sistema prisional, foi acionado.

Os homens do GIR dispararam bombas de efeito moral e balas não letais para dispersar os presos. Oito presidiários ficaram feridos. A SAP alegou que foi necessário o uso moderado da força para controlar a situação na penitenciária.

No dia 15 de agosto, dois juízes-corregedores de Bauru fizeram uma inspeção na Penitenciária 1 de Avaré para apurar se houve excesso por parte dos agentes do GIR. Peritos do IML (Instituto Médico Legal) constataram que seis presos sofreram ferimentos de natureza leve.

O Nesc (Núcleo Especializado de Situação Carcerária), da Defensoria Pública do estado de São Paulo, foi comunicado sobre o episódio e solicitou das autoridades prisionais imagens das câmeras de segurança da unidade, referentes ao dia 25 de julho, para coleta de possíveis provas.

Os defensores ouviram e fotografaram os presos lesionados. Alguns mostraram os ferimentos sofridos. Na versão dos prisioneiros, nenhum deles ofereceu resistência aos homens do GIR. Eles acrescentaram que os agentes chegaram atirando.