Assim que a mulher passou pelo scanner corporal do presídio, dispositivo que detecta objetos dentro do corpo, o equipamento sinalizou uma imagem suspeita. A visitante foi imediatamente barrada por agentes penitenciários e conduzida a uma unidade de saúde.

Segundo a SAP, a própria mulher do preso manifestou por escrito à direção da penitenciária o desejo de ser encaminhada ao posto de saúde. Uma médica atendeu e examinou a visitante no plantão. Não havia nada de ilícito no corpo dela.

No dia 25 de julho, um grupo de presos do Pavilhão 1-B cobrou explicações da diretoria da unidade por entender que a mulher do prisioneiro e outras visitantes passaram por procedimentos vexatórios, invasivos, mesmo sem cometer qualquer ilegalidade.

Os presos do Pavilhão 1-B foram orientados a retornar às celas. Na versão da SAP, os detentos não cumpriram a determinação, tentaram subverter a ordem e o GIR (Grupo de Intervenção Rápida), espécie de tropa de choque do sistema prisional, foi acionado.

Os homens do GIR dispararam bombas de efeito moral e balas não letais para dispersar os presos. Ao menos oito presidiários foram atingidos. A SAP alegou que foi necessário o uso moderado da força para controlar a situação na penitenciária.

Juízes-corregedores inspecionaram o presídio

No último dia 15, dois juízes-corregedores de Bauru fizeram uma inspeção na Penitenciária 1 de Avaré para apurar se houve excesso por parte dos agentes do GIR. Peritos do IML (Instituto Médico Legal) constataram que seis presos sofreram ferimentos de natureza leve.