O investigador e outros agentes, incluindo um delegado da Polícia Civil, foram ao endereço com a missão de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça de São Paulo.

A família é investigada por suposto envolvimento com o crime organizado, mas sempre alegou inocência.

Segundo relatos da mulher do preso, narrados à reportagem por uma fonte, a entrada policial no imóvel não foi nada pacífica. Um dos agentes pulou o muro da residência e depois usou chave micha para arrombar uma das portas e ter acesso à casa.

Um dos policiais subiu ao andar superior e foi direto para o quarto da mulher do presidiário. O pai, a mãe e a irmã dela também foram surpreendidos e se assustaram com a abordagem. Um dos filhos do prisioneiro ficou em choque e não parou de chorar.

Ele foi usado como escudo por um dos agentes e levado sob a mira de um fuzil para outro quarto. A tia fez apelo ao investigador para que não apontasse a arma em direção ao sobrinho. "É apenas uma criança", implorou. E a mãe suplicou: "Pelo amor de Deus baixa essa arma".

Escondido na viatura

Todos foram conduzidos ao térreo. Tiveram de permanecer sentados no sofá. Só depois disso a cunhada do preso foi autorizada a abrir a porta para um delegado. Foi nesse momento que ele leu os termos do mandado de busca e apreensão no imóvel.