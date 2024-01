Velazquez receberia US$ 70 mil

Velazquez, compatriota de Mendoza, foi preso com 50 kg de cocaína e 7 kg de maconha em 16 de julho de 2023. A droga foi encontrada por policiais militares rodoviários durante uma operação contra o tráfico realizada em uma estrada na região de Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

A cocaína e a maconha estavam escondidas na cabine de uma carreta Scania, também com placas do Paraguai. Velazquez contou aos policiais que recebeu a droga em Foz do Iguaçu (PR) e levaria para a capital paulista. Ele acrescentou que ganharia US$ 70 mil (cerca de R$ 340 mil) pelo serviço.

Em 25 de setembro do ano passado, a 1ª Vara Federal de Ourinhos condenou Velazquez a 8 anos e 1 mês de prisão, no regime semiaberto. Agentes penitenciários acreditam que os dois paraguaios integravam a mesma quadrilha de narcotraficantes.

No regime semiaberto, o sistema é mais brando. Alguns presos saem para trabalhar e voltam no final da tarde. As unidades, geralmente, não têm muralhas, mas alambrados.

As alas do semiaberto de onde os paraguaios fugiram ficam no mesmo complexo da Penitenciária de Itaí que até pouco tempo atrás mantinha encarcerados, em regime fechado, estrangeiros e era conhecida como "torre de babel" por abrigar presos de diversas nacionalidades.